Se trata de tres hombres que faenaron un ejemplar de guanaco, el 8 de octubre pasado, en las cercanías de la Ruta Provincial N°63, a la altura del paraje El Chenque. Deberán abonar dos millones de pesos cada uno a la Fundación Civil Ñacurutú - Red de rescate y atención de fauna silvestre de la zona de San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Villa La Angostura y áreas aledañas.

El fiscal federal a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada Zapala, Juan Manuel García Barrese, presentó el acuerdo alcanzado con la defensa de los imputados y fundamentó la aplicación del instituto previsto en el artículo 76 bis del Código Penal de la Nación.

En ese marco, los acusados se comprometieron a donar, cada uno, la suma de dos millones de pesos -que se pagará en tres cuotas consecutivas- a la Fundación Civil Ñacurutú - Red de rescate y atención de fauna silvestre de la zona de San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Villa La Angostura y áreas aledañas-, que coopera con el Refugio Aluminé, en la provincia de Neuquén.

Por otra parte, los tres hombres deberán realizar de un curso de concientización sobre caza ilegal de fauna silvestre, puntualmente el Curso de Zoología dictado por el Instituto Edutin Academy, con una duración de seis meses y certificación final.

Finalmente, se estableció la inhabilitación especial voluntaria por el término de un año para la adquisición y uso de cualquier tipo de armas de fuego, como así también la entrega -en caso de poseerlos- de los correspondientes permisos de caza.

El acuerdo se fijó por el término de un año, plazo durante el cual los imputados deberá cumplir con las reglas de conducta establecidas. Cumplido el plazo, el juez resolverá si dicta su sobreseimiento y la extinción de la acción penal. También, una vez que se efectivice el pago de la primera cuota, se devolverá a uno de los imputados, la camioneta Chevrolet S10 negra, que le fuera secuestrada el día de los hechos.

El caso

El 8 de octubre de 2025, un comisario retirado de la Policía de Neuquén denunció ante personal del Parque Nacional Nahuel Huapi haber visto una camioneta con varias personas que faenaban ejemplares de guanaco. Las personas estaban en cercanías de la Ruta Provincial Nº63, a la altura del paraje El Chenque, en jurisdicción del Parque Nacional Nahuel Huapi, Departamento de Los Lagos, en la provincia de Neuquén.

Guardaparques y personal de la Policía neuquina se dirigieron al lugar y detectaron una camioneta Chevrolet S10 negra con tres personas en su interior y restos recientes de un guanaco, una especie protegida por la Ley N°22.351 de Parques Nacionales y la Resolución HD N°65/1981.

En ese marco, se detuvo a los tres hombres y se les incautaron cortes de carne fresca de guanaco dentro de sus mochilas y en la caja del vehículo, así como dos lomos y dos paletas con cuero, cuchillos y otros elementos utilizados para la caza, además de una vaina servida calibre .223. Sin embargo, el arma utilizada no fue encontrada en el lugar, dado que se la habría llevado una cuarta persona que se dio a la fuga antes de la llegada de las autoridades.

Tras el hallazgo, se dio intervención a la Sede Fiscal Descentralizada de Zapala que inició la investigación por infracción al artículo 25, 2° párrafo de la Ley N°22.421 de Conservación de la Fauna, y se dispuso el secuestro de la camioneta. Además, se encomendó a la Unidad de Procesamiento (UNIPRO) Bariloche, de la Gendarmería Nacional, una serie de medidas de investigación.

El 2 de diciembre pasado, uno de los imputados se presentó ante personal de la UNIPRO y entregó voluntariamente el rifle utilizado para cazar al ejemplar protegido, junto a la documentación del arma y las correspondientes credenciales de legítimo usuario, de tenencia de armas y de registro de consumo de municiones. Por orden del juez, el rifle fue enviado al Registro Nacional de Armas (RENAR) para su destrucción. Además de la multa económica, los involucrados deberán someterse a un año de reglas de conducta, inhabilitación para portar armas y la realización de un curso sobre caza ilegal.

Fuente y fotos: Fiscales



