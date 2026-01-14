El nuevo equipo reemplazará a uno de los transformadores actualmente en funcionamiento, de 15/15/10 MVA, lo que permitirá que la estación pase a contar con dos transformadores de 30 MVA, incrementando de manera significativa la capacidad de abastecimiento energético y mejorando la confiabilidad del servicio en toda la región.

Al respecto, el presidente de SECHEEP, José Bistoletti, destacó la importancia de la obra y afirmó: “La llegada de este transformador es un paso fundamental dentro del proceso de fortalecimiento de la infraestructura eléctrica del norte chaqueño. Estamos planificando su futura incorporación al sistema con responsabilidad técnica, cuidando la calidad del servicio en un período de alta demanda, para que cuando se concrete la conexión tenga el mayor impacto positivo para los usuarios”.

Este transformador de potencia de 30/30/30 MVA – 132/33/13,2 kV, que fue reparado integralmente en la empresa especializada Artrans y será destinado a la repotenciación de la Estación Transformadora Castelli 132 kV.

Desde la empresa señalaron que la puesta en servicio del nuevo transformador requerirá trabajos técnicos complejos y maniobras programadas, las cuales serán organizadas oportunamente para minimizar el impacto en el suministro eléctrico y garantizar una incorporación segura y eficiente al sistema.

Periodismo365



