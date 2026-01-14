La empresa TN & Platex paralizó por tiempo indefinido su planta en Tucumán y suspendió a 190 trabajadores, en medio de la fuerte caída del consumo, el avance de las importaciones, especialmente de ropa usada, y una crisis profunda que atraviesa la industria textil argentina. La compañía ya había cerrado plantas en La Rioja y Corrientes.





Según informaron fuentes con conocimiento del caso, la compañía inició conversaciones con al menos siete empresas radicadas en Tucumán, pertenecientes a distintos rubros productivos, con el objetivo de reubicar a la mayor parte del personal afectado. Entre ellas se encuentran dos de los ingenios azucareros más importantes de la provincia, además de firmas vinculadas al sector agroindustrial, de limpieza y de fabricación de vidrio.

De acuerdo con la información disponible, entre 30 y 35 empleados continuarán desempeñando tareas administrativas y logísticas en la planta tucumana, mientras que otros 12 operarios serán trasladados a distintas fábricas del grupo en otras provincias.

Aunque la comunicación oficial de TN & Platex habla de una “suspensión” de actividades, dentro del sector textil existe escepticismo respecto a una eventual reapertura en el corto o mediano plazo. La empresa condicionó la reanudación de la producción a una mejora sustancial del contexto económico nacional y de las condiciones de competitividad de la industria.

El cierre en Tucumán se suma a una serie de decisiones similares adoptadas por la compañía en los últimos meses. Semanas atrás, TN & Platex suspendió una línea de producción de indumentaria en su planta de La Rioja, lo que derivó en la desvinculación de 50 trabajadores y la no renovación de 12 contratos. En noviembre del año pasado, la firma ya había llevado adelante una reestructuración en Monte Caseros, Corrientes, donde redujo la fabricación de prendas deportivas y ropa interior, con un saldo de 17 despidos directos.

La empresa provee tanto a marcas propias —como DFAC y Xpirit— como a terceros, cubriendo distintos segmentos del mercado nacional. En reiteradas oportunidades, desde la compañía señalaron que las medidas adoptadas responden a la fuerte retracción de la demanda interna y al creciente ingreso de prendas importadas.

Fuente y fotos: InfoGremiales