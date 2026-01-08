El Ministerio de Educación, a través de las Juntas de Clasificación de Nivel Primario, con sedes en Presidencia Roque Sáenz Peña y Resistencia-que abarcan a todas las Regiones Educativas de la provincia- informa a los docentes inscriptos en los concursos de Ingreso, Traslado y Reincorporaciones del Nivel Primario el cronograma de los actos de ofrecimiento de cargos correspondientes al mes de febrero de 2026.

-Traslado Definitivo-Maestros de Grado: 2 y 3 de febrero.

-Traslado Definitivo-Maestros de Grado Adultos y Educación Física: 3 de febrero (turno tarde).

-Ingreso -Maestros de Grado de Educación Primaria Común: 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 12 de febrero.

-Ingreso -Maestros de Grado Adultos: 13 de febrero.

-Ingreso -Educación Física: 14 de febrero.

Desde el Ministerio de Educación se recuerda a los docentes la importancia de concurrir en la fecha y horario asignados, munidos de la documentación correspondiente, a fin de garantizar el normal desarrollo de los actos y el acceso transparente a los cargos ofrecidos.

Para mayor información o consultas, los interesados pueden dirigirse a las sedes de las Juntas de Clasificación de Nivel Primario:

-Presidencia Roque Sáenz Peña:

Chacabuco 310 (calle 5 esquina 8, planta baja).

Celular: 3644-549053.

-Resistencia:

Ministerio de Educación, Gobernador Bosch 99.

Teléfono: 3624-414983.

