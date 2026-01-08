El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) recuerda a los adjudicatarios de viviendas que el vencimiento de la cuota mensual se produce el día 15 de cada mes, e invita a utilizar las distintas alternativas habilitadas para cumplir con el pago en tiempo y forma.
Desde el organismo remarcaron que abonar la cuota dentro del plazo establecido evita intereses y recargos, y resulta fundamental para garantizar la continuidad de los programas habitacionales que se desarrollan en toda la provincia.
Asimismo, destacaron que el cumplimiento responsable por parte de cada adjudicatario no solo asegura la estabilidad de su propia vivienda, sino que también contribuye a que más familias chaqueñas puedan acceder a una solución habitacional. Cada cuota abonada en término representa un aporte directo al sostenimiento de las políticas públicas de vivienda.
Canales de pago habilitados:
-Nuevo Banco del Chaco: con DNI y número de adjudicatario, sin necesidad de presentar boleta física. También se encuentra disponible la adhesión al débito automático.
-Agencias Lotipago y Cajas Municipales: pago únicamente con boletas vigentes.
-Home Banking / Red Link: opción IPDUV Chaco – Préstamos, ingresando el código electrónico correspondiente.
-Tu Gobierno Digital (TGD): permite generar la boleta única, abonar con tarjeta de crédito o débito y acceder a la opción de cancelación anticipada.
El IPDUV recomienda consultar periódicamente sus canales digitales oficiales para mantenerse informado sobre vencimientos, novedades y beneficios vigentes. Para más información, los interesados pueden ingresar a www.ipduv.chaco.gob.ar, visitar las redes sociales oficiales del Instituto o comunicarse con el área de atención al público.
Periodismo365