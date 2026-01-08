El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) recuerda a los adjudicatarios de viviendas que el vencimiento de la cuota mensual se produce el día 15 de cada mes, e invita a utilizar las distintas alternativas habilitadas para cumplir con el pago en tiempo y forma.

Asimismo, destacaron que el cumplimiento responsable por parte de cada adjudicatario no solo asegura la estabilidad de su propia vivienda, sino que también contribuye a que más familias chaqueñas puedan acceder a una solución habitacional. Cada cuota abonada en término representa un aporte directo al sostenimiento de las políticas públicas de vivienda.

Canales de pago habilitados:

-Nuevo Banco del Chaco: con DNI y número de adjudicatario, sin necesidad de presentar boleta física. También se encuentra disponible la adhesión al débito automático.

-Agencias Lotipago y Cajas Municipales: pago únicamente con boletas vigentes.

-Home Banking / Red Link: opción IPDUV Chaco – Préstamos, ingresando el código electrónico correspondiente.

-Tu Gobierno Digital (TGD): permite generar la boleta única, abonar con tarjeta de crédito o débito y acceder a la opción de cancelación anticipada.

El IPDUV recomienda consultar periódicamente sus canales digitales oficiales para mantenerse informado sobre vencimientos, novedades y beneficios vigentes. Para más información, los interesados pueden ingresar a www.ipduv.chaco.gob.ar, visitar las redes sociales oficiales del Instituto o comunicarse con el área de atención al público.

Periodismo365



