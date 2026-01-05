El ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, destacó la inversión histórica en nuevos patrulleros, equipados con internet, wifi y sistemas de geolocalización GPS, que permiten una respuesta más rápida y eficiente en zonas rurales de gran extensión.

Durante el último año, la División Rural registró delitos rurales, principalmente vinculados al abigeato y hurto de ganado, de los cuales 433 fueron esclarecidos, reflejando un alto nivel de efectividad operativa e investigativa en zonas rurales.

En materia de maltrato animal, se contabilizaron 94 hechos registrados, mientras que en el marco del artículo 189° Bis del Código Penal se llevaron adelante 209 procedimientos relacionados con el uso y la tenencia ilegal de armas. Asimismo, se concretaron 429 personas prevenidas o aprehendidas por distintas causas, fortaleciendo la presencia policial en áreas rurales y corredores productivos.

En cuanto a la protección de los recursos naturales, se logró el secuestro de 730.577 kilogramos de producto forestal y 106.021 kilogramos de producto cárnico, como resultado de controles sostenidos contra la depredación y el comercio ilegal.

Otro dato relevante fue el secuestro de 776 animales equinos en infracción a la Ley 2765-J, que prohíbe la presencia de animales sueltos en la vía pública, contribuyendo a la prevención de siniestros viales y al ordenamiento del ámbito rural.

Estos resultados se enmarcan en la decisión política del gobernador Leandro Zdero, quien definió a la seguridad rural como una prioridad estratégica para el desarrollo productivo del Chaco. “El objetivo es claro: estar al lado de los productores, cuidar su trabajo, su inversión y garantizar la presencia del Estado donde más se necesita”, señalaron desde el Ministerio de Seguridad.

Con más recursos, tecnología y una fuerte articulación con el sector productivo, el Gobierno del Chaco consolida una política de seguridad rural cercana, preventiva y eficaz, acompañando al campo y fortaleciendo el desarrollo de toda la provincia.

