En la madrugada de este lunes, los equinos deambulaban por Avenida 1 a metros de Ruta Nacional Nº 95. Un automovilista no pudo esquivarlos y se produjo la colisión afortunadamente con lesiones leves para el conductor además de un caballo herido.

Se dio intervención a la Policía Rural, haciéndose presente un móvil con personal a cargo, quienes procedieron al traslado de los equinos -uno de ellos herido- hacia el predio de la Sección Rural Sáenz Peña para resguardo del animal y verificación de marca. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 1, en la causa por "Supuesta Colisión".

Periodismo365



