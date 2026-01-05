En la madrugada de este lunes, los equinos deambulaban por Avenida 1 a metros de Ruta Nacional Nº 95. Un automovilista no pudo esquivarlos y se produjo la colisión afortunadamente con lesiones leves para el conductor además de un caballo herido.
Al respecto, fuentes policiales informaron a Periodismo365 que a las 00.45 horas de este lunes, efectivos de Comisaría 2º fueron alertados que en Avenida Papa Francisco del Barrio Loma Linda, un automovilista colisionó contra caballos sueltos. Al llegar al lugar, un hombre de 47 años, conductor de un automóvil Ford Eco Sport, color gris, domiciliado en Sáenz Peña, explicó que transitaba por Avenida Papa Francisco y al llegar a la intersección con el Barrio Loma Linda, colisionó con un equino, pelaje marrón, causando daños en el rodado, pero afirmó no estar lesionado.
Se dio intervención a la Policía Rural, haciéndose presente un móvil con personal a cargo, quienes procedieron al traslado de los equinos -uno de ellos herido- hacia el predio de la Sección Rural Sáenz Peña para resguardo del animal y verificación de marca. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 1, en la causa por "Supuesta Colisión".
Periodismo365