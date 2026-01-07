La Subsecretaría de Ambiente de la provincia y el Instituto de Turismo, realizaron este miércoles una capacitación sobre manejo de ofidios y primeros auxilios ante accidentes, destinada a prestadores turísticos, guías de turismo, referentes municipales y personal del Instituto de Turismo que se desempeñan en contacto directo con la fauna.

“Eso es nuestra provincia: convivimos con la naturaleza y es lo que viene a buscar el visitante. Por eso es fundamental que quienes prestan servicios turísticos en entornos naturales tengan la capacitación correspondiente, ya que debemos convivir y preservar la fauna local”, expresó.

Por su parte, el subsecretario de Ambiente, Mariano Moro, advirtió sobre la importancia de saber cómo actuar ante un eventual contacto con ofidios. “Ante cualquier accidente es fundamental acudir de inmediato al centro de salud más cercano y evitar prácticas basadas en creencias populares, que muchas veces están contraindicadas y pueden agravar el cuadro”, señaló.

Asimismo, explicó que los sueros antiofídicos varían según la especie, por lo que resulta clave poder reconocer al animal involucrado. “Desde la Subsecretaría de Ambiente trabajamos de manera permanente en la protección y el rescate de fauna, a través de la Brigada Operativa Ambiental (BOA)”, afirmó.

El representante de la Fundación Naturaleza Reptil, Germán Franco, destacó el rol fundamental que cumplen los reptiles en el ecosistema y la necesidad de generar conciencia sobre la fauna autóctona. “Con el aumento de las temperaturas, los reptiles se vuelven más activos. Es importante conocer nuestra fauna ofídica y saber cómo actuar ante la presencia de un ofidio y frente a un posible accidente”, sostuvo.

Franco remarcó que el lema principal de la Fundación es la protección de los animales. “La fauna silvestre cumple un rol específico en la naturaleza y no debe ser atacada por temor o desconocimiento”, afirmó.

En ese marco, también recomendó mantener distancia, no intentar manipular a los animales y comunicarse de inmediato a los números de emergencia 911 o 105. También informó que la Fundación cuenta con la cuenta de Instagram Naturaleza Reptil, donde se difunde información sobre fauna autóctona y protocolos de actuación. Finalmente, Franco destacó el trabajo de la Brigada Operativa Ambiental, resaltando su labor de rescate, rehabilitación y posterior liberación controlada de los animales en zonas alejadas del casco urbano.

Periodismo365