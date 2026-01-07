Agentes de Sameep se encuentran trabajando para solucionar inconvenientes en el sistema de bombeo de la toma del río que abastece a la Planta de Presidencia Roca. Esta situación puede provocar baja presión de agua potable en las zonas abastecidas por el Acueducto de las 7 localidades.

Ante esta situación, el vocal de SAMEEP, Rubén Custiniano, solicitó a la comunidad realizar un uso consciente y solidario del agua, hasta tanto se restablezca el normal funcionamiento del sistema. “Dada esta intervención, desde la empresa pedimos a los usuarios que extremen el cuidado del recurso hasta la normalización del servicio”, expresó.

Asimismo, Custiniano destacó el compromiso del personal de la empresa: “Nuestros agentes sanitaristas están trabajando intensamente para brindar una pronta solución a los usuarios afectados”. Por su parte, el coordinador de Zona IV, Osvaldo Gallard, indicó que una vez normalizada la situación, el servicio se restablecerá con presión y caudal adecuados.

Periodismo365



