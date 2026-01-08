El Puerto de Barranqueras concretó una nueva operación de exportación de carbón vegetal con destino a la República Federativa del Brasil, fortaleciendo el perfil logístico y comercial del puerto chaqueño y reafirmando su rol estratégico en el desarrollo productivo de la región.

La carga fue realizada por empresarios formoseños, en coordinación con la firma Gama Grupo Comercial, la ADUANA–ARCA y el personal del Puerto Barranqueras, lo que permitió llevar adelante el proceso de manera eficiente y ordenada. Esta articulación entre el sector público y privado resultó clave para garantizar el cumplimiento de los estándares logísticos y aduaneros requeridos para el comercio exterior.

Desde la administración portuaria destacaron que este tipo de operaciones demuestra la capacidad operativa, logística y de servicios del puerto, así como su competitividad para canalizar la producción regional hacia mercados internacionales. Además, subrayaron la importancia de continuar fortaleciendo la infraestructura y los servicios portuarios como herramientas fundamentales para el crecimiento económico.

Esta nueva exportación reafirma al Puerto Barranqueras como un nodo estratégico para la integración regional, facilitando la salida de productos de distintas provincias del norte argentino y consolidándose como un punto clave para el desarrollo del comercio exterior y la generación de oportunidades para el sector productivo.

