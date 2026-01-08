La actividad solidaria consiste en la venta de pollos a la parrilla, prevista para el domingo 11 de Enero en las instalaciones del histórico Club Maracaibo, ubicado en calle 7 entre 4 y 6 del Barrio Belgrano de Presidencia Roque Sáenz Peña.
Cada pollo tiene un valor de $13.000 y se podrán retirar a partir del mediodía del próximo domingo. "Esta venta de pollos forma parte de una campaña solidaria para evitar el remate del Club Maracaibo", remarcaron fuentes de la institución.
Quienes estén interesados y deseen colaborar, pueden comunicarse y hacer su reserva al 3644-628261. El lugar de retiro será en las instalaciones del Club. Se solicita a quienes colaboren que lleven su propia bandeja.
Periodismo365