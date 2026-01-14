El lamentable accidente rural ocurrió esta mañana a las 10.00 horas, en un campo ubicado en Ruta Provincial N° 82, a unos 23 kilómetros de la localidad.

Minutos después los agentes se abocaron a investigar los pormenores y se dirigieron al campo donde sucedieron los hechos. Allí se comunicaron con un hombre de 28 años, empleado del predio quien manifestó que al trabajar con la sembradora donde iba de acompañante Alexis Emiliano Zamora de 15 años, pasaron cerca de una vivienda del campo, y que no vieron un cable de alta tensión que se encontraba a baja altura. En esas circunstancias, el joven tocó el cable sin querer y esto le produjo la electrocución.

Conforme lo dispuesto por el Fiscal en turno, se labró Acta de Constatación en el lugar, y se entregó el cadáver a sus familiares para los fines póstumos. El Médico de turno del Hospital local diagnosticó como causa de muerte “Heridas de quemadura compatible con Electrocución"

Periodismo365