La pareja y sus hijas adolescentes fueron llevadas al hospital local y se aguarda el parte médico.
El accidente de tránsito sucedió hoy a las 14.00 horas en el cruce de Ruta Nacional N° 16 e intersección con Ruta Provincial N° 4.
Allí, colisionaron una camioneta Toyota Hilux, color gris, de la empresa Secheep, que era guiada por un hombre de 53 años, en sentido de circulación por Ruta Provincial N° 4 Sur-Norte. La otra parte lo hacía por Ruta Nacional N° 16 en dirección hacia Sáenz Peña, siendo una camioneta Renault Duster, color gris, en la que se desplazaba una mujer de 51 años, junto a su esposo de 53 y sus hijas de 17 y 20 años.
Los ocupantes del último vehículo, resultaron con lesiones por lo que se encuentran en el nosocomio de Quitilipi. Se hizo presente móvil de la División Criminalística, quienes se abocaron a sus tareas. Colaboró en el lugar personal de Corredores Viales Presidencia de la Plaza. Se hace constar que el tránsito vehicular no fue interrumpido.
Periodismo365