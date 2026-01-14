La pareja y sus hijas adolescentes fueron llevadas al hospital local y se aguarda el parte médico.

Allí, colisionaron una camioneta Toyota Hilux, color gris, de la empresa Secheep, que era guiada por un hombre de 53 años, en sentido de circulación por Ruta Provincial N° 4 Sur-Norte. La otra parte lo hacía por Ruta Nacional N° 16 en dirección hacia Sáenz Peña, siendo una camioneta Renault Duster, color gris, en la que se desplazaba una mujer de 51 años, junto a su esposo de 53 y sus hijas de 17 y 20 años.









Los ocupantes del último vehículo, resultaron con lesiones por lo que se encuentran en el nosocomio de Quitilipi. Se hizo presente móvil de la División Criminalística, quienes se abocaron a sus tareas. Colaboró en el lugar personal de Corredores Viales Presidencia de la Plaza. Se hace constar que el tránsito vehicular no fue interrumpido.

Periodismo365