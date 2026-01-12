El Operativo Verano cuenta con la intervención de unidades especiales de la Policía del Chaco, entre ellas la Policía Caminera, la División Canes con perros especialmente entrenados, el área de Consumos Problemáticos para el control y detección de estupefacientes y la DIPE (División de Información de Personas Extranjeras), fortaleciendo los controles integrales en rutas, accesos y puntos estratégicos del territorio provincial.

El operativo es resultado de una estrategia de trabajo coordinado y acompañamiento del Gobernador Leandro Zdero, el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de la Dra. Alejandra Monteoliva, las fuerzas federales y de la provincia de Corrientes, consolidando una presencia activa del Estado en rutas y accesos estratégicos.

Del lanzamiento también participaron autoridades de la Policía del Chaco, junto a representantes de Gendarmería Nacional Argentina (GNA), Prefectura Naval Argentina (PNA), Policía Federal Argentina (PFA), Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), además de funcionarios provinciales, municipales y autoridades de seguridad vial de Chaco y de Corrientes.

Durante el acto, el ministro Matkovich destacó la importancia de la prevención y el compromiso del Estado con la vida. “Una vida vale, una vida cuesta, una vida duele. Por eso es nuestra responsabilidad evitar accidentes. A través de los controles de las distintas unidades especiales vamos a prevenir siniestros y evitar cualquier tipo de ilícito que se quiera cometer”, afirmó.

Por último, cabe remarcar como resultado de los controles ya implementados en rutas y accesos a la provincia, se secuestraron ocho vehículos con pedido judicial en los primeros días del año, que se suman a los 156 vehículos incautados durante 2025, reflejando el impacto concreto del despliegue preventivo y operativo.

Periodismo365