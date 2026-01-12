La incorporación consiste en una nueva bomba sumergible que se suma a las ya existentes, alcanzando un total de cinco equipos instalados en la localidad. Estas bombas abastecen de manera continua, durante las 24 horas, a la cisterna local, desde donde posteriormente se impulsa el agua hacia la red de distribución.

Al respecto, el vocal de Sameep, Rubén Custiniano, destacó que “la incorporación del nuevo equipo permitirá reforzar la producción de agua potable, sobre todo en esta época en la que aumenta significativamente la demanda del servicio”. Asimismo, remarcó que se llevan adelante trabajos de manera simultánea en distintos puntos de la provincia “con el objetivo de mejorar la producción y así brindar un buen servicio a los usuarios”.

Custiniano, explicó además que “este nuevo equipo funcionará como complemento de los otros sistemas de bombeo existentes, contribuyendo a un mejor abastecimiento y servicio de agua para Los Frentones”, y señaló que estas acciones forman parte de la meta de mantener todas las instalaciones en condiciones óptimas para garantizar la calidad del recurso y niveles de potabilización acordes al consumo de la población.

Por su parte, el coordinador de la Zona II, ingeniero José Martín, indicó que “con el equipo instalado tendremos mayor capacidad de bombeo diario para abastecer la cisterna de la localidad y de esta manera garantizar un mejor servicio”.

Finalmente, el ingeniero Martín apeló a la responsabilidad ciudadana y pidió un uso racional del agua, especialmente ante la llegada de temperaturas elevadas. "Es fundamental que quienes cuentan con caudal y presión suficientes hagan un uso responsable del recurso, para asegurar que el agua llegue sin inconvenientes a los sectores más alejados”, concluyó.

Periodismo365