En la tarde de este caluroso jueves, un rápido despliegue policial permitió detener a un hombre y su hijo, sindicados como presuntos autores del homicidio de un adolescente de 16 años tras ser herido con un arma blanca en el barrio Mecherito de esa localidad. También secuestraron armas que estarían vinculadas al hecho.

Fue trasladado de inmediato al hospital local, donde lo identificaron como Alexis Moreno de 16 años. Pese a los trabajos de reanimación (RCP), el joven falleció alrededor de las 16.10 horas, según diagnóstico del médico de guardia, Dr. Claudio Mendoza.

Investigación y detenciones

Las tareas investigativas permitieron identificar a los supuestos autores del ataque, un hombre de 53 años y su hijo de 19. Ambos fueron conducidos y quedaron alojados en la Comisaría local. Además se procedió al secuestro de dos cuchillos (uno tipo machete y otro tipo carnicero con funda de cuero), dos gomeras, un trozo de ladrillo, balines y piedras utilizadas como elementos contundentes.

















La Fiscalía N° 3 de Presidencia Roque Sáenz Peña, a cargo del Dr. Marcelo Fabián Soto; ordenó la notificación de la aprehensión de los acusados en la causa por "Supuesto Homicidio", además de la constatación del lugar del hecho y la elaboración de informes médicos sobre el fallecido. Los restos de Alexis Moreno son velados en su domicilio con servicio de Cochería Santa Catalina.

Periodismo365



