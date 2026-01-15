El sindicato denunció unos 100 despidos en el Hipermercado Libertad de Posadas y alertó por depósitos sin mercadería. La caída del consumo, los salarios rezagados y el aumento de costos profundizan la crisis del comercio en Misiones y ponen en riesgo más puestos de trabajo.

“Los trabajadores están muy preocupados porque no hay información clara”, señaló Gómez en declaraciones radiales. Según explicó, la salida de numerosos empleados y la falta de movimiento en los depósitos generaron un fuerte clima de incertidumbre dentro del establecimiento. Desde la gerencia local, indicó, no se habrían brindado explicaciones concretas sobre el desabastecimiento, lo que alimenta el temor a nuevas medidas. “El empleado ve el depósito vacío y piensa lo peor”, resumió.

El caso del Hipermercado Libertad, aseguró el dirigente gremial, no es un hecho aislado. De acuerdo con los relevamientos que recibe el sindicato, la situación se repite en grandes superficies y mayoristas como Maxi Consumo, Vital y Jaguar, donde las ventas están deprimidas y los balances muestran números en rojo. “Cayó incluso la venta de alimentos, algo que históricamente era lo último en resentirse en una crisis”, advirtió Gómez, al describir la profundidad del retroceso del consumo.

En paralelo, el sindicato confirmó que en la región se multiplicaron las consultas empresarias para iniciar el Procedimiento Preventivo de Crisis, un mecanismo que permite solicitar medidas excepcionales ante situaciones críticas. Gómez detalló que en diciembre eran cuatro las firmas en ese proceso y que ahora el número va en aumento. Entre los planteos más frecuentes aparecen recortes salariales del 30% o 50%, suspensiones, pedidos de alivio en cargas patronales y propuestas de salarios no remunerativos, prácticas que profundizan la precarización laboral.

El deterioro del comercio, explicó el dirigente, responde a un combo que se repite mes tras mes: tarifas, transporte y servicios en alza, con salarios que quedaron muy por detrás del costo de vida. Recordó que, según datos oficiales, una familia necesitó alrededor de 1,3 millón de pesos para cubrir la canasta básica en diciembre, mientras que el salario promedio del sector comercio ronda los 900 mil pesos para una jornada completa. Esa brecha, sostuvo, explica por qué el consumo no logra recuperarse, especialmente entre quienes trabajan media jornada.

Las cifras generales refuerzan ese diagnóstico. En lo que va de 2025 habrían cerrado unas 500 empresas en Misiones, y si se amplía la mirada a los últimos dos años, la pérdida alcanzaría a cerca de 1.000 firmas y 10.000 empleos. A esto se suma que, según datos oficiales de octubre de 2025, la provincia cayó por debajo de los 100 mil empleos privados formales, el nivel más bajo desde 2021. Con el verano en marcha y meses tradicionalmente flojos por delante, desde el gremio advierten que, sin recomposición salarial y con costos en aumento, el escenario seguirá siendo de presión, despidos y cierres en el comercio misionero.

Fuente y fotos: InfoGremiales



