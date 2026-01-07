Esta decisión se enmarca en la política de modernización, fortalecimiento institucional y jerarquización de la Policía del Chaco, impulsada por el gobernador Leandro Zdero. La medida representa un punto de inflexión histórico, ya que en gestiones anteriores no se realizaban este tipo de entregas.

Durante la ceremonia, el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, se dirigió a los flamantes agentes y destacó el cumplimiento de la palabra empeñada: “Seguimos cumpliendo. Nuestro compromiso es con los chaqueños. Policía que egresa, policía que sale con su arma reglamentaria nueva y su uniforme, como nunca antes se hizo”, afirmó.

Asimismo, valoró el esfuerzo realizado durante la etapa de formación y subrayó la responsabilidad que asumen desde este momento: “Quiero felicitarlos por el esfuerzo que hicieron como alumnos. A partir de ahora son funcionarios públicos; los vamos a acompañar, pero también vamos a exigir compromiso y vocación de servicio. Confiamos en ustedes”.

El ministro también remarcó el rol social de la fuerza policial y el respaldo del Estado a quienes cumplen con su deber: “Desde hoy se deben a la sociedad. Este Gobierno va a acompañar y respaldar a los buenos policías; y quien se desvíe del camino deberá rendir cuentas ante la sociedad y ante la Justicia”.

La entrega de credenciales, armamento reglamentario y uniformes completos constituye un hito para la provincia, ya que garantiza que cada agente cuente, desde el primer día, con todos los elementos necesarios para desempeñar su función con profesionalismo, responsabilidad y vocación de servicio, fortaleciendo la seguridad de los ciudadanos.

Periodismo365















