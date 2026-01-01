El lamentable hecho de sangre ocurrió en Quitilipi en los primeros minutos de este 2026. Un hombre recibió un balazo en la vejiga y fue trasladado de urgencia al Hospital "4 de Junio" de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Los uniformados fueron al Hospital local donde ya había sido llevado el herido, y allí la Doctora de Guardia informó que M.M., de 24 años de edad, presenta "Lesión con arma de fuego en la vejiga, con orificio de ingreso, sin salida. Paciente estable, ubicado en tiempo y espacio". Tomó conocimiento la Fiscal en turno, Dra. Natacha Afanasenko. Interviene la Fiscalía de Investigación Penal Nº 1 de Presidencia Roque Sáenz Peña, en la causa por "Supuestas Lesiones con Arma de fuego. Autor: NN".

Periodismo365