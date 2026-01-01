El desafortunado suceso ocurrió en los últimos minutos del año 2025 en Concepción del Bermejo. El niño de 13 años oriundo de Presidencia Roque Sáenz Peña, jugaba con un arma "tumbera" con su primo cuando recibió un balazo y fue trasladado de urgencia al Hospital "4 de Junio" de nuestra ciudad.

Ya en el Hospital los uniformados fueron recibidos por la Doctora de Guardia, quien explicó haber atendido a un niño de 13 años, estudiante, domiciliado en el Barrio San Martín de Presidencia Roque Sáenz Peña; diagnosticando: “Herida de arma de fuego en región de cadera lado derecho, con orificio de entrada, sin salida, de 2 por 2 centímetros. Es derivado al Hospital 4 de Junio".

Asimismo, los policías hablaron con la madre (32) del niño, domiciliada en el Barrio San Martín, de Sáenz Peña, quien detalló que su hijo estaba jugando con un arma de fuego con su primo. Minutos después los efectivos detuvieron a un adolescente de 17 años (primo) estudiante, domiciliado en Quinta 7 de esa localidad, y secuestraron un arma de fuego de fabricación casera, calibre 22, junto a 6 balas de punta hueca del mismo calibre, sin percutar, y 1 vaina servida percutada.

La Fiscal en turno dispuso que intervenga el Juzgado del Menor de Edad y Familia de Sáenz Peña. Se intentó entablar comunicación con dicho Juzgado, no teniendo respuestas al respecto. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 4 de Presidencia Roque Sáenz Peña, a cargo de la Dra. Natacha Afanasenko, en la causa por "Supuestas Lesiones con Arma de Fuego".

Periodismo365