La medida fue tomada debido a la posible presencia de la toxina Cereulida, que puede provocar brotes de intoxicación alimentaria de tipo emético.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) informó a través de un comunicado que la empresa Nestlé Argentina S.A. inició un retiro voluntario y preventivo del mercado de determinados lotes de productos destinados a lactantes.

Las autoridades explican que la bacteria Bacillus Cereus suele encontrarse en varios sitios, como el suelo y el agua, y puede formar esporas como resistencia frente a condiciones adversas. Asimismo, es capaz de producir toxinas (Cereulida, entre otras).

“Este microorganismo puede provocar dos tipos de enfermedades. Una de las formas de presentación es una intoxicación - síndrome emético, que se manifiesta con náuseas y vómitos 1 a 6 horas luego de la ingesta del alimento contaminado con la toxina. Por otro lado, el síndrome diarreico se presenta con diarrea, dolor abdominal y fiebre a las 8 a 16 horas post consumo”, destaca el comunicado al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

De esta manera, y tras el anuncio de la empresa, la ANMAT se encuentra coordinando acciones con las autoridades sanitarias provinciales del país, “a los fines de monitorear el retiro del mercado de los lotes involucrados de los productos mencionados”

Por todo lo expuesto, se recomienda:

A la población que tenga en su poder los lotes mencionados que se abstengan de consumirlos.

A su vez, pueden comunicarse con la empresa al teléfono 0800-999-8100 (opción 3) o vía e-mail a: Servicios.alconsumidor@ar.nestle.com.

A quienes los expenden y distribuyen, tanto en tiendas físicas como virtuales, que lo retiren de la comercialización y se contacten con su proveedor.

Productos que fueron retirados:

Fórmula láctea para lactantes en polvo: Marca: Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO / Presentación: 400 g / RNE N°: 21-114032 / RNPA N°: 21-130136.

Lotes y fechas de vencimiento: Lote 517628872A – Vencimiento 31/12/2026 / Lote 524128872A – Vencimiento 28/02/2027 / Lote 524728872A – Vencimiento 31/03/2027.

Fórmula láctea para lactantes en polvo: Marca: Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO / Presentación: 800 g / RNE N°: 21-114032 / RNPA N°: 21-130136.

Lotes y fechas de vencimiento: Lote 517628872A – Vencimiento 31/12/2026 / Lote 522828872A – Vencimiento 28/02/2027 / Lote 524128872A – Vencimiento 28/02/2027 / Lote 528928872A – Vencimiento 30/04/2027 / Lote 528928872B – Vencimiento 30/04/2027 / Lote 529028872A – Vencimiento 30/04/2027 / Lote 533228872B – Vencimiento 31/05/2027 / Lote 533328872A – Vencimiento 31/05/2027.__IP__

Producto importado de origen: Suiza

Alimento para propósitos médicos específicos en polvo para lactantes: Marca: Nestlé Alfamino / Presentación: 400 g / RNE N°: 00-014591 / RNPA N°: 079-00-022965.

Lote y fecha de vencimiento: Lote 51690017Y1 – Vencimiento 30/06/2027.

Fuente y fotos: Noticias Argentinas