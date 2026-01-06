En medio de la conciliación obligatoria la petroquímica quilmeña Sealed anunció 65 despidos y reactivó el conflicto con los trabajadores

Trabajadores de la petroquímica Sealed Air se manifestaron frente a la planta ubicada en Primera Junta 550, en Quilmes, luego de que la empresa ratificara 65 despidos de los 90 anunciados en noviembre. Tras la ruptura de las negociaciones, el personal resolvió un paro por tiempo indeterminado y la fábrica se encuentra actualmente sin actividad.

Según informaron delegados gremiales al medio HeQ, las conversaciones con la empresa se interrumpieron la semana pasada, luego de una audiencia clave realizada el 29 de diciembre, en el marco de la conciliación obligatoria. Desde el sector sindical denuncian que la firma avanza con un plan de reducción de personal y con la modificación de condiciones laborales, que incluye la quita de adicionales internos y mayores exigencias de producción con menos trabajadores.

Proceso de "reestructuración" en marcha

En ese contexto, Alfredo Piscopo, delegado general de Sealed Air Argentina, explicó que el conflicto se inscribe en un proceso de reestructuración que la empresa arrastra desde hace varios años. “Desde 2021 venimos con una planta que fue decayendo. El 3 de noviembre Recursos Humanos nos informó que iban a despedir a 97 compañeros, bajo el argumento de una reestructuración pedida desde Brasil, México y Estados Unidos”, señaló.

Piscopo remarcó que, pese a las dificultades de infraestructura y a la incorporación de maquinaria para la cual la planta no estaba preparada, los trabajadores continuaron produciendo. “Hasta hace cuatro o cinco meses teníamos buenas ventas y en varios sectores se hacían horas extras porque no se llegaba a cubrir la demanda, salvo en el sector de laminados que terminó cerrando”, indicó.

Casi acuerdo con Sealed

Durante la conciliación obligatoria, el gremio aceptó el retiro de 45 trabajadores, en su mayoría próximos a jubilarse, como parte de un acuerdo que permitiera reubicar personal y sostener la producción. Sin embargo, la negociación se frustró cuando la empresa exigió mayores niveles de producción con menos personal y sin respetar los tiempos de capacitación necesarios. “Nos pedían producir más con compañeros que necesitaban al menos dos meses de formación. Dijimos que así no se podía trabajar”, afirmó el delegado.

Tras no firmar esas condiciones, el 30 de diciembre comenzaron a llegar los telegramas de despido. “Durante toda la conciliación la gente siguió colaborando, incluso trabajando en sus francos, y esta fue la respuesta. Hoy tenemos la planta parada y 65 compañeros despedidos”, concluyó Piscopo. El conflicto continúa abierto y los trabajadores reclaman la reincorporación de los despedidos y una instancia real de negociación que garantice la continuidad laboral y condiciones de trabajo dignas.

Fuente y fotos: InfoGremiales