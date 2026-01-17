El titular de la APA, Jorge Pilar, remarcó que “los trabajos preventivos en la adecuación de canales rurales y el mantenimiento de sistemas de bombeo en zonas urbanas contribuyen significativamente al ahorro de recursos y a la minimización de daños en los bienes de la población”. En ese marco, subrayó la coordinación permanente con otras áreas del Gobierno provincial para cumplir con los objetivos de gestión hídrica y mitigación de riesgos.

Los trabajos se ejecutan con maquinaria pesada de Vialidad Provincial, que operó durante toda la jornada lluviosa del viernes y continuará interviniendo en los próximos días, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del excedente hídrico y reducir el impacto de las precipitaciones en áreas rurales y periurbanas.

Al respecto, el presidente de la APA, Jorge Pilar, también señaló que “nuestra misión es planificar para los tres momentos de una crisis climática: el antes, el durante y el después”. En ese sentido, explicó que de manera previa se realizan tareas de adecuación y limpieza en seco; durante los eventos climáticos se interviene sobre las obstrucciones para facilitar el drenaje del agua; y posteriormente se continúan las acciones para optimizar y hacer más eficientes los sistemas intervenidos.

Por último, Pilar destacó el trabajo articulado con Vialidad Provincial, particularmente en la zona de la Colonia “Cerveza Helada”, desde la Ruta Nacional Nº 95 hacia el oeste, donde se desarrollan las tareas de saneamiento del Canal III con una excavadora, incluso “en medio de lluvias torrenciales”.

Periodismo365