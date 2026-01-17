Tras varias jornadas agobiantes con elevada sensación térmica y viento norte, típicas del verano chaqueño; el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en la tarde de este sábado un Alerta Naranja para el centro del Chaco. Se esperan lluvias de más de 120 milímetros para nuestra zona, según pronósticos del organismo oficial del clima en la Argentina. Las tormentas comenzarían en la madrugada de este domingo y se extenderían durante toda la jornada.

En el contexto de Alerta Naranja, el SMN anticipa que el área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden superar los 90 km/h, y fundamentalmente abundante caída de agua. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 120 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual.

1- Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.

2- Salí solo si es necesario.

3- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.

4- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

5- Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.

6- Alejáte de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.

7- Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.

8- Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a

pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.

9- Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

Periodismo365



