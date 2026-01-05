El pequeño productor pasó la noche fuera de su quinta en la periferia de Presidencia Roque Sáenz Peña. Cuando regresó esta mañana se encontró con un panorama desolador en su predio, donde delincuentes habían arrasado con todo lo que pudieron robar. La Policía trabaja intensamente para dilucidar el caso y recuperar los bienes sustraídos.

Al llegar a su casa, el hombre encontró un panorama devastador, al constatar que delincuentes habían ingresado a la vivienda tras romper una cadena y candado, robando de su propiedad 1 desmalezadora, marca Stihl, modelo 082, color anaranjado; pilchas varias (tapacaras, pechera, chicote, piolas); 8 lechones, color blanco y colorado, de 4 meses de vida con un kilaje aproximado de 10 kilogramos, 2 caballos, sexo macho, siendo uno pelaje negro y el otro pelaje colorado, ambos sin marca.

El damnificado agregó que en el lugar no halló su cadena y candado. Se solicitó colaboración a la División Investigaciones Complejas y Policía Rural Sáenz Peña. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 1 a cargo de la Dra. Natasha Afanasenko, en la causa por "Supuesto Robo".

Periodismo365



