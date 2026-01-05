Tras varios días lluviosos y con alta sensación térmica, el ingreso de viento frío del sur hizo descender abruptamente las temperaturas el fin de semana, al punto tal que este lunes temprano se observó a transeúntes y motociclistas con ropa de invierno en pleno enero. En cuestión de horas, de sufrir una sensación térmica de 45 grados, para Presidencia Roque Sáenz Peña el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) registró 10 grados hoy al amanecer.







Ya en horas de la madrugada de este lunes, Sáenz Peña estuvo entre las ciudades más frías de la Argentina de acuerdo al Ranking Nacional de Temperaturas del SMN en su página oficial en Internet.

El raro fenómeno de bajas temperaturas con fuertes vientos del sur en pleno enero donde el calor extremo forma parte de la normalidad climática en el Chaco, sorprendió a más de un vecino del centrochaqueño quienes tuvieron que salir abrigados en las primeras horas de la mañana.

Para la semana que inicia, el SMN pronostica modelos numéricos en ascenso, con mínimas de 22 y máximas de 32 grados en promedio. Para el miércoles, jueves y viernes, el organismo oficial del clima anticipa tormentas aisladas para el centro del Chaco y un fin de semana despejado con vientos del sector sur.

Periodismo365



