La Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, a través de la Dirección de Museos, invita a la comunidad a participar de la "Visita Nocturna en los Museos"; una propuesta cultural que permitirá vivir una experiencia diferente recorriendo los espacios históricos de la ciudad en horario nocturno.

Durante la jornada, los visitantes podrán disfrutar de la apertura nocturna del museo, acompañada por musicalización en el predio, patio de comidas con food trucks y distintas propuestas pensadas para toda la familia.

Además, la noche contará con una actuación especial del Ensamble Termal, perteneciente a la Casa de Cultura, y de la Banda Municipal de Música “Fortunato Felcher”, que brindarán un espectáculo para acompañar el recorrido y el encuentro con la comunidad.

La iniciativa es organizada por la Secretaría de Desarrollo Local y se enmarca en las actividades de verano impulsadas por el Municipio, orientadas a promover el acceso a la cultura, la puesta en valor del patrimonio histórico y la generación de espacios de encuentro para vecinos y visitantes.

Periodismo365



