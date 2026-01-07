La Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, a través de la Dirección de Museos, invita a la comunidad a participar de la "Visita Nocturna en los Museos"; una propuesta cultural que permitirá vivir una experiencia diferente recorriendo los espacios históricos de la ciudad en horario nocturno.
La actividad se realizará el viernes 9 de enero, desde las 21.00 hasta la 01.30 horas, con entrada libre y gratuita en el Museo Ferroviario; ubicado en Avenida 1 entre 2 y 0 del Ensanche Sur.
Durante la jornada, los visitantes podrán disfrutar de la apertura nocturna del museo, acompañada por musicalización en el predio, patio de comidas con food trucks y distintas propuestas pensadas para toda la familia.
Además, la noche contará con una actuación especial del Ensamble Termal, perteneciente a la Casa de Cultura, y de la Banda Municipal de Música “Fortunato Felcher”, que brindarán un espectáculo para acompañar el recorrido y el encuentro con la comunidad.
La iniciativa es organizada por la Secretaría de Desarrollo Local y se enmarca en las actividades de verano impulsadas por el Municipio, orientadas a promover el acceso a la cultura, la puesta en valor del patrimonio histórico y la generación de espacios de encuentro para vecinos y visitantes.
Periodismo365