El comando especializado fue creado en mayo de 2024 durante la gestión de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, como parte del conjunto de acciones impulsadas para reducir los índices de violencia y enfrentar a las organizaciones criminales en la ciudad. “Sus funciones fueron integradas al Comando Unificado del Plan Bandera, en el marco de un proceso de reorganización orientado a optimizar la coordinación operativa e investigativa de las fuerzas federales en la región”, explicaron desde el Gobierno. Consideran que se cumplieron los objetivos iniciales del Plan Bandera.

A casi dos años de la puesta en marcha del Grupo Especial Antinarcotráfico Rosario (Geandro), el gobierno nacional resolvió darlo de baja de manera definitiva. Según explicaron desde el Ejecutivo, la medida se tomó tras considerar que las metas fijadas al momento de su creación ya habían sido alcanzadas, especialmente la baja en los índices de homicidios, y que existen actualmente otros dispositivos federales en condiciones de asumir esas funciones.

Según advirtieron las funciones del Geandro fueron integradas al Comando Unificado del Plan Bandera, en el marco de un proceso de reorganización orientado a optimizar la coordinación operativa e investigativa de las fuerzas federales en la región.

La decisión quedó formalizada a través de la Resolución 4/2026, publicada en el Boletín Oficial, mediante la cual la ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva, dejó sin efecto la iniciativa impulsada durante la gestión de Patricia Bullrich. En el texto oficial se establece: “Deróguese la Resolución del entonces Ministerio de Seguridad N° 360 del 11 de mayo de 2024”.

Aquella norma no solo había dado origen al Geanro, sino que también detallaba su esquema operativo. Allí se señalaba que el grupo tenía como finalidad asistir a la Justicia Federal, al Ministerio Público Fiscal y a la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) en investigaciones vinculadas a la criminalidad organizada, el narcotráfico y delitos asociados.

Asimismo, se había dispuesto que el comando estuviera integrado por dos representantes de cada una de las fuerzas federales: Policía Federal Argentina, Prefectura Naval, Gendarmería Nacional, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal.

Las estadísticas del Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe reflejaron una caída significativa tanto en homicidios como en personas heridas por armas de fuego. Entre enero y diciembre de 2023 se contabilizaron 398 asesinatos en la provincia, mientras que en 2024 esa cifra descendió a 176, lo que representó una baja superior al 55%.

En el departamento Rosario, la reducción fue aún más pronunciada: de 261 homicidios registrados en 2023 se pasó a 90 en el mismo período de 2024, una disminución de más del 65%. En paralelo, los heridos por armas de fuego también mostraron un fuerte retroceso, al pasar de 801 casos en 2023 a 353 en 2024, lo que implicó una merma mayor al 55%.

La persistencia de estos indicadores positivos llevó a las autoridades a redefinir el uso de los recursos estatales en la ciudad, con el objetivo de concentrar los esfuerzos en mejorar la eficiencia y el despliegue de las fuerzas federales.

Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que la disolución del Geanro se apoya en la consolidación de estructuras permanentes, como el Grupo Operativo de Lucha Contra el Narcotráfico Región Centro (GOC-Centro), y en el cumplimiento del ciclo previsto para el grupo especial, que había sido creado en el marco del Plan Bandera y considerado “una herramienta clave para fortalecer la capacidad de respuesta inicial en Rosario”.

El punto más alto de la intervención estatal se dio en 2024, cuando se registró una de las tres cifras más elevadas de procedimientos antidroga y detenciones por infracciones a la Ley N° 23.737. Ese año también se ubicó como el segundo con mayor volumen histórico de incautaciones de cocaína y drogas sintéticas en el país, con un aumento del 59% en los decomisos de cocaína en comparación con 2023. Esta tendencia se mantuvo durante 2025.

Con el cierre de la etapa inicial del Plan Bandera y la puesta en marcha de dispositivos de carácter permanente, el Gobierno sostuvo que la reorganización de funciones y recursos no implicará un retroceso en la lucha contra el narcotráfico, sino una utilización más racional y eficaz de los medios humanos y técnicos disponibles.

“El Comando Unificado ya concentra la coordinación de las acciones operativas del Plan Bandera, por lo que resultaba necesario integrar las funciones del Geandro a las unidades investigativas que hoy dependen de dicho comando, evitando superposición y duplicación de estructuras. Esta decisión implica profundizar y optimizar el esquema operativo del Plan Bandera, mediante el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación y la integración funcional de las áreas operativas e investigativas, con el objetivo de incrementar su eficacia”, aseguraron.

