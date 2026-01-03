En el Club Social, se llevó a cabo una conferencia de prensa en la que se presentaron las actividades culturales y recreativas que el Municipio desarrollará durante el período de vacaciones de verano.

En la presentación que estuvo a cargo del subsecretario Germán Arriola y los profesores del área, se anunció la realización de shows de arte circense y una obra de títeres, que recorrerán distintos barrios de Sáenz Peña a lo largo de todo el mes de enero. Los espectáculos estarán a cargo de artistas locales: la obra de títeres “Barrio Comino”, de la instructora Rocío Díaz, acompañada musicalmente por Fernando Fogonza, y el show de circo y magia del instructor Gustavo Estirparo.

“Barrio Comino” es una obra destinada a toda la familia que transmite un mensaje sobre la importancia de la comunicación, la convivencia y la resolución pacífica de los conflictos, con personajes que representan animales que habitan un mismo barrio. Por su parte, el espectáculo circense ofrecerá una propuesta de entretenimiento y diversión para grandes y chicos.

La gira artística llevará el nombre “Sáenz Peña en Escena” y tendrá su apertura el sábado 3 de enero en la Plaza San Martín. A partir de allí, las funciones continuarán durante todos los fines de semana del mes, recorriendo diferentes sectores de la ciudad: la obra de títeres iniciará su recorrido en la zona norte, comenzando el domingo 4 en el barrio Nalá, mientras que el show circense comenzará por la zona sur, permitiendo que las propuestas lleguen a todos los barrios.

Grilla de actividades

Las actividades tendrán lugar todos los fines de semana de enero, en distintos espacios públicos de la ciudad y comenzarán a las 18.30 horas.

3 de enero: Plaza San Martín, Obra de títeres y circo

4 de enero: Barrio Nalá, calle 27 y 24, Obra de títeres

CIC Barrio Matadero, calle 43 entre 44 у 46, Función de circo

10 de enero: Asociación de Veteranos, calle 14 y 51 del Barrio Santa Mónica, Obra de títeres

San Cayetano, Función de circo en la plaza del barrio.

11 de enero: Plaza Ramos Mejía, calle 8 y 31, Obra de títeres

Plaza Mitre, calle 16 y 41 - Función de circo

17 de enero: Parque Temático, calle 21 y 000 - Obra de títeres

Plaza Juan B. Justo, calle 12 y 3 - Función de circo

18 de enero: Parque Temático, calle 21 y 000 - Obra de títeres y Función de circo

24 de enero: Plaza Mitre, calle 16 y 41 - Obra de títeres

Plaza Ramos Mejía, calle 8 y 31 - Función de circo

25 de enero: Barrio San Cayetano - Obra de títeres en la plaza del barrio.

Asociación de Veteranos, calle 14 y 51 - Función de circo

31 de enero: CIC Barrio Matadero, calle 43 e 44 у 46 - Obra de títeres

Barrio Nalá, calle 27 y 24 - Función de circo

Desde el Municipio se invita a los vecinos a participar llevando mantas, sillones y equipos de mate o tereré para disfrutar de estos encuentros en los espacios verdes, pensados especialmente para compartir en familia.

Periodismo365