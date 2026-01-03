El deceso ocurrió en horas de la siesta de este sábado, cuando el octogenario trabajador rural conducía su tractor en cercanías de Tres Isletas. Aparentemente se descompensó por el calor y falleció en ese momento, volcando luego con su maquinaria.

Al llegar al lugar, se determinó que se trataba de Francisco Trojan, de 84 años de edad. El cuerpo del agricultor se encontraba sobre una cuneta, con su tractor color verde marca John Deere. Se hizo presente la División Criminalística de Juan José Castelli quien realizó tareas de rigor, no observando indicios de muerte traumática, pudiendo tratarse de una muerte natural.

Minutos después, efectivos de la División Bomberos llegaron al lugar para el levantamiento y traslado del cadáver hacia el Hospital local, para ser examinado por la Doctora en turno, quien labró el acta de defunción y luego se entregó el cuerpo a sus familiares para los fines póstumos.

También se entregó en el lugar el tractor a familiares, el que fue removido de la cuneta con la ayuda de un tractor de la Municipalidad y Bomberos Voluntarios de esta ciudad. Los investigadores conjeturan que al circular en su tractor, el anciano agricultor podría haber sufrido una descompensación, perdiendo el control de la maquinaria y cayendo luego hacia la cuneta. Interviene en el caso el Dr. Fabricio Calvo, Fiscal de Investigación Penal Nº 1 de Juan José Castelli; en la causa por "Supuesta Muerte natural en Accidente de tránsito".



