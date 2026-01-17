Un desorden de gran magnitud se produjo en la madrugada de este sábado en el Barrio Hipólito Irigoyen. Aproximadamente 60 personas peleaban entre ellos pero al llegar la Policía unieron fuerzas y entre todos atacaron a móviles y uniformados, quienes tuvieron que replegarse.
Fuentes policiales informaron a Periodismo365 que a las 03.30 horas de este sábado, en calle 41 entre 12 y 14 del Barrio Hipólito Irigoyen se producía un desorden de gran magnitud
Al llegar al lugar los uniformados constataron que se enfrentaban dos grupos de 30 personas, pero al notar presencia policial, entre todos empezaron a agredir a la fuerza policial arrojando objetos contundentes (trozos de ladrillos y escombros).
En esas circunstancias los uniformados optaron por retirarse de la zona hasta calle 41 y 18 del mencionado barrio. Asimismo solicitaron colaboración a móviles del 911, Comisarías 1º y 3º más efectivos del Grupo COM y Patrulla Preventiva. Tras evaluar la situación, el jefe del operativo procedió a retirar la totalidad de los móviles.
Cabe remarcar que las cámaras de seguridad situadas en calle 12 y 41 como las de la intersección de calles 14 y 41 del barrio, resultaron con daños en su estructura y lentes. Se trabaja sobre los pormenores de los incidentes para identificar a los agresores. Desde el 911 informaron que las cámaras de video vigilancia en esos sectores dejaron de funcionar.
Periodismo365