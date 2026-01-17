Un desorden de gran magnitud se produjo en la madrugada de este sábado en el Barrio Hipólito Irigoyen. Aproximadamente 60 personas peleaban entre ellos pero al llegar la Policía unieron fuerzas y entre todos atacaron a móviles y uniformados, quienes tuvieron que replegarse.

Al llegar al lugar los uniformados constataron que se enfrentaban dos grupos de 30 personas, pero al notar presencia policial, entre todos empezaron a agredir a la fuerza policial arrojando objetos contundentes (trozos de ladrillos y escombros).

En esas circunstancias los uniformados optaron por retirarse de la zona hasta calle 41 y 18 del mencionado barrio. Asimismo solicitaron colaboración a móviles del 911, Comisarías 1º y 3º más efectivos del Grupo COM y Patrulla Preventiva. Tras evaluar la situación, el jefe del operativo procedió a retirar la totalidad de los móviles.

Cabe remarcar que las cámaras de seguridad situadas en calle 12 y 41 como las de la intersección de calles 14 y 41 del barrio, resultaron con daños en su estructura y lentes. Se trabaja sobre los pormenores de los incidentes para identificar a los agresores. Desde el 911 informaron que las cámaras de video vigilancia en esos sectores dejaron de funcionar.

Periodismo365