La Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, a través de la Subsecretaría de Adultos Mayores, presenta las distintas actividades deportivas gratuitas que se desarrollan en diferentes puntos de la ciudad, con el objetivo de promover una vida activa, saludable y de encuentro.

Aquagym, que se realiza los días miércoles y viernes, de 08.00 a 09.00 horas, en el Polideportivo Municipal.

Actividades de bajo impacto, de lunes a viernes, de 15.00 a 16.00 horas, en el Club Juventud Unida.

Gimnasia, los días lunes y jueves, de 08.00 a 09.00 horas, en la Plaza Leandro Alem, calles 23 y 20.

Desde el Municipio se destaca la importancia de generar espacios de actividad física y socialización para los adultos mayores, fortaleciendo su calidad de vida y fomentando hábitos saludables. Las actividades son abiertas y gratuitas. Cabe mencionar que los interesados en participar de las distintas actividades que ofrece el área se pueden comunicar al teléfono 3644523941.

