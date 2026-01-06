"En esa zona la Ruta Nacional Nº 89 está totalmente destruida y cada día son más los accidentes de tránsito. Estamos en plena época de recolección del girasol y centenares de camiones transitan a diario esa ruta. El hierro que agarró la camioneta pudo haberse desprendido de algún camión que agarró los cráteres que hay allí", consignaron a Periodismo365 algunos transportistas que transitan todos los días por ese lugar. Afortunadamente no hubo que lamentar víctimas fatales.

Al llegar al lugar, distante a 4 kilómetros del casco urbano hacia el oeste; los uniformados observaron a unos 20 metros de la ruta, una camioneta Toyota Hilux, color blanca, dominio AE756VB, volcada con las 4 ruedas hacia arriba; perteneciente a la empresa COFCO Internacional Argentina S.A., no hallándose ocupantes en el rodado. Una persona presente en el lugar, explicó que el conductor y único ocupante del rodado, en estado consciente había sido trasladado por conocidos en un vehículo particular hacia el Hospital de Charata.

El conductor fue identificado como L.A.M., de 44 años, domiciliado en Bandera, provincia de Santiago del Estero. El mismo había manifestado que perdió el control del rodado luego de pasar sobre un hierro que estaba tirado en la ruta, el que provocó roturas en una rueda y el posterior despiste y vuelco del vehículo.

El Fiscal en turno dispuso que se labre Acta de Constatación y la camioneta sea entregada a empleados de la empresa, residentes en Hermoso Campo. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 1 de Charata, a cargo del Dr. Gabriel Del Balzo; en la causa por "Supuestas Lesiones en vuelco".

Periodismo365