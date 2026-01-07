Los afiliados continuarán recibiendo la cobertura, manteniéndose el 50 % de cobertura a cargo de la obra social para los tratamientos y medicamentos incluidos.

Actualmente, la cobertura total de los medicamentos cardiovasculares genera un alto costo para el sistema, que resulta difícil de sostener sin evidencia clara de beneficios proporcionales en la salud de la población.

Sostener políticas sanitarias de alto impacto económico sin una evaluación continua pone en riesgo la sustentabilidad del sistema y limita la posibilidad de destinar recursos a otras acciones más efectivas. La experiencia demuestra que la sola cobertura de medicamentos no alcanza para reducir de manera significativa las enfermedades cardiovasculares. Por eso, el rediseño del Plan buscará avanzar hacia un enfoque integral, con mayor seguimiento de los pacientes, evaluación de resultados y un uso responsable de los recursos.

