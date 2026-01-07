Desde Secheep, se insiste a la comunidad a extremar los cuidados y evitar incendios que puedan derivar en interrupciones del servicio eléctrico.
Con la llegada de las altas temperaturas, los incendios rurales se convierten en uno de los principales inconvenientes que afectan el normal funcionamiento de la red de energía eléctrica en la provincia.
“Un descuido puede afectar a miles; prevenir está en nuestras manos”, señalan desde la empresa energética provincial en el marco de la campaña “Ahorro de Verano”, impulsada con el objetivo de promover el uso responsable y seguro de la energía eléctrica, así como la concientización sobre los riesgos asociados a los incendios en zonas rurales.
El fuego provoca graves daños a la infraestructura eléctrica, afectando postes, líneas aéreas y transformadores de distribución. En numerosos casos, los incendios alcanzan redes de alta, media y baja tensión, generando cortes prolongados del suministro y poniendo en riesgo la seguridad de las personas, además de ocasionar importantes pérdidas materiales.
Desde SECHEEP se remarca que la prevención es una responsabilidad compartida y que el compromiso de la ciudadanía resulta fundamental para evitar este tipo de situaciones. Para reducir el riesgo de incendios y proteger el servicio eléctrico, se recomienda:
-No quemar pastizales ni basura: una acción mínima puede desencadenar incendios de gran magnitud y de difícil control.
-Mantener limpios los alrededores de las líneas eléctricas: la acumulación de pasto seco, ramas y residuos aumenta el riesgo y favorece la propagación del fuego.
-Dar aviso inmediato ante la presencia de un foco de incendio: una denuncia a tiempo puede evitar daños mayores y cortes de energía prolongados.
Ante cualquier emergencia, se recuerda a la comunidad comunicarse de inmediato con los siguientes números:
-911, Policía.
-100, Bomberos.
-103, Defensa Civil.
El daño ocasionado por los incendios puede tener consecuencias de enorme magnitud para el sistema eléctrico, dejando sin suministro a miles de usuarios en distintos puntos de la provincia. Sin embargo, con la participación responsable y el compromiso de todos, es posible prevenir estas situaciones y garantizar un servicio eléctrico seguro y continuo durante la temporada de verano.
