Desde Secheep, se insiste a la comunidad a extremar los cuidados y evitar incendios que puedan derivar en interrupciones del servicio eléctrico.

“Un descuido puede afectar a miles; prevenir está en nuestras manos”, señalan desde la empresa energética provincial en el marco de la campaña “Ahorro de Verano”, impulsada con el objetivo de promover el uso responsable y seguro de la energía eléctrica, así como la concientización sobre los riesgos asociados a los incendios en zonas rurales.

El fuego provoca graves daños a la infraestructura eléctrica, afectando postes, líneas aéreas y transformadores de distribución. En numerosos casos, los incendios alcanzan redes de alta, media y baja tensión, generando cortes prolongados del suministro y poniendo en riesgo la seguridad de las personas, además de ocasionar importantes pérdidas materiales.

Desde SECHEEP se remarca que la prevención es una responsabilidad compartida y que el compromiso de la ciudadanía resulta fundamental para evitar este tipo de situaciones. Para reducir el riesgo de incendios y proteger el servicio eléctrico, se recomienda:

-No quemar pastizales ni basura: una acción mínima puede desencadenar incendios de gran magnitud y de difícil control.

-Mantener limpios los alrededores de las líneas eléctricas: la acumulación de pasto seco, ramas y residuos aumenta el riesgo y favorece la propagación del fuego.

-Dar aviso inmediato ante la presencia de un foco de incendio: una denuncia a tiempo puede evitar daños mayores y cortes de energía prolongados.

Ante cualquier emergencia, se recuerda a la comunidad comunicarse de inmediato con los siguientes números:

-911, Policía.

-100, Bomberos.

-103, Defensa Civil.

El daño ocasionado por los incendios puede tener consecuencias de enorme magnitud para el sistema eléctrico, dejando sin suministro a miles de usuarios en distintos puntos de la provincia. Sin embargo, con la participación responsable y el compromiso de todos, es posible prevenir estas situaciones y garantizar un servicio eléctrico seguro y continuo durante la temporada de verano.

Periodismo365



