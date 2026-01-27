Es para la provisión de caños para el gasoducto que une Vaca Muerta con Río Negro; el ministro de Desregulación apuntó contra la empresa de Paolo Rocca.

Según trascendió de datos de mercado, si bien la licitación fue entre empresas privadas, el desplazamiento del grupo Techint es de alto impacto político. El proyecto es para la provisión de tuberías de acero de gran diámetro para un ducto de aproximadamente 480 a 500 kilómetros, que unirá la planta de Tratayén (Neuquén) con San Antonio Este (Río Negro), base del proyecto de Gas Natural Licuado (GNL). La firma de la India superó a otros 15 oferentes internacionales de países como China, España, México y Turquía.

En un posteo en redes sociales que procesó Agencia Noticias Argentinas, Sturzenegger sostuvo que "caños más caros implican menor rentabilidad del proyecto, menores inversiones, menos empleo y menos exportaciones", validando la competencia internacional bajo el marco del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

“GrupoTechint habría ofrecido los caños 40% más caros. Aunque alguien quizás pensara que aun así debería habérseles adjudicado (de hecho, esa es la lógica del compre nacional, felizmente derogado), creo que eso es indefendible”, señaló el funcionario.

El ministro enfatizó que “caños más caros implican menor rentabilidad del proyecto, menores inversiones, menos empleo, menos exportaciones”. Como el precio del gas está fijo, ese mayor costo lo hubiéramos pagado quizás con un precio mayor de la energía para miles de empresas (incluyendo pymes) y consumidores”, añadió Srurzenegger. “Es el costo argentino que le dicen”, lanzó.

Por otro lado, recordó que “cada importación genera la necesidad de una exportación. Es decir que la importación a menor costo genera un cambio en el tipo de cambio que genera rentabilidad en otras industrias de exportación con innumerables beneficios de eficiencia, empleo y riqueza. Son los beneficios de la apertura económica”.

Welspun Corp Ltd. es uno de los mayores fabricantes de tubos de acero a nivel global, con una capacidad instalada de 2.55 millones de toneladas anuales. Aunque es reconocida por su división textil, su rama metalúrgica opera plantas en India, Estados Unidos y Arabia Saudita.

Fuente y fotos: Noticias Argentinas