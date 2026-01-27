La Secretaría de Economía del Municipio recuerda que hasta el 28 de Febrero se podrá acceder al Pago Anticipado de Impuestos 2026, una medida que permite a los contribuyentes obtener un 30% de descuento.

Tasas por servicios, impuestos inmobiliarios, contribución de mejoras, derechos de radicación de los vehículos y derecho de cementerio. Para todos aquellos contribuyentes que estén al día con sus obligaciones vencidas al 31 de diciembre del 2025.

Lugares y horarios de atención

Los interesados en acceder al beneficio pueden acercarse a:

Economía Municipal

Calle 16 y 3 del centro

Lunes a viernes de 07.00 a 12.00 y de 15.00 a 19.00 horas

Centros de Gestión de Pago

Calle 5 entre 10 y 12 – Ensanche Sur

Lunes a viernes de 07.00 a 12.00 horas

Avenida 33 entre 36 y 38 – Puerta del Sol

Lunes a viernes de 07.00 a 12.00 horas

Además, el contribuyente puede consultar sus impuestos a través de Internet en la página: https://apps.saenzpeña.gob.ar/Autogestion/Account/Login?ReturnUrl=%2FAutogestion%2Fdefault.aspx allí, creando un usuario se podrá acceder y obtener detalles de sus tributos e incluso se puede pagar a través de Mercado Pago.

Periodismo365



