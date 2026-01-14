Los efectivos federales evitaron el traslado de mercadería de contrabando valuada en más de 40.000.000 pesos desde Formosa hacia Chaco.

Personal del Escuadrón 5 "Pirané" mientras llevaba a cabo controles dinámicos y sorpresivos altura Ruta Provincial N° 1 en el acceso al puente "Libertad" de la localidad de El Colorado (Formosa), detuvo la marcha de un transporte de pasajeros identificado como "tour de compras" para su respectivo control documentológico.

Al realizar la correspondiente requisa, los gendarmes visualizaron gran cantidad de bultos distribuidos sobre el pasillo y los asientos del ómnibus, lugares no habilitados para tal fin. Con conocimiento y orientación de la Unidad Fiscal de Formosa y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero delegación Formosa, los uniformados constataron que en dichas bolsas se ocultaba mercadería del rubro electrónica, tienda y bazar sin la documentación legal aduanera en infracción a la Ley 22.415.

En presencia de testigos se contabilizó: 9 equipos de aire acondicionado, 13 Smart TV, 92 ventiladores, 30 parlantes portátil, 2 heladeras, 3 hornos eléctricos, 3 lavarropas, 1 cocina, 1 termotanque, 1 freezer, 1 secarropa, 2 bombas centrifugas de agua, 1 hidrolavadora, 1 refrigeradora portátil, 1 aspiradora, 60 nebulizadores, 2 freidoras de aire, 1 bicicleta, 5 cámaras de video, 2 procesadoras de alimentos, 5 relojes pulseras, 5 joystick, 6 balanzas digitales, 10 juegos de termos de agua fría y caliente, 80 botellas térmicas deportivas, 10 sillas plegables, 24 pares de zapatillas y 20 de ojotas; 6 mochilas, 6 bolsos de viajes, 2 piletas de lonas, 3 lámparas secadoras de uña, 3 secadores de pelo, 2 minipimer, 1 procesadora y 6 pavas eléctricas. El avalúo total de lo secuestrado asciende a 40.200.000 pesos.

Fuente y fotos: El Comercial