La empresa Sameep continúa ejecutando importantes acciones en el marco del Programa “Rehabilitación del Sistema Cloacal” en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, con el objetivo de garantizar un ambiente sano, mejorar la calidad del servicio y dar respuestas concretas a una problemática estructural.

Las acciones que se llevan adelante apuntan a la renovación de infraestructura cloacal deteriorada, el aumento de capacidad en tramos críticos de la ciudad, la mejora del servicio para los usuarios, la reducción del mantenimiento correctivo y la prevención de obstrucciones y colapsos, contribuyendo de manera directa al cuidado del ambiente y la salud pública.

El impacto del proyecto es significativo, ya que implica una ampliación sustancial de la capacidad de tratamiento de los líquidos cloacales, la incorporación de tecnología probada y de bajo mantenimiento, una solución sostenible para el tratamiento de efluentes y la preparación del sistema para acompañar el crecimiento poblacional futuro de la ciudad.

Desde Sameep destacaron que, si bien en los últimos veinte meses se realizaron importantes inversiones mediante trabajos propios y acuerdos con la Municipalidad de Sáenz Peña, resulta imprescindible continuar con nuevas obras que permitan revertir años de falta de inversión y deterioro del sistema cloacal.

El convenio vigente responde a la necesidad urgente de realizar inversiones que se traducen en materiales y obras básicas tanto en la red colectora, como en el sistema de bombeo y en los lugares de disposición final de los efluentes, con el objetivo de recuperar un funcionamiento adecuado y sostenible del servicio.

Trabajos realizados

En las últimas semanas se intensificaron los trabajos orientados a reparar y modernizar los sistemas de bombeo de las estaciones elevadoras de líquidos cloacales. Con la asistencia del personal y equipamiento del Departamento de Higiene y Seguridad, se realizaron tareas en el Pozo N.º 1, donde se intervino en el sistema de cableado de bombas y boya de corte para garantizar su correcto funcionamiento.

Asimismo, se concretó el reemplazo de redes cloacales deterioradas, incrementando su capacidad mediante la colocación de cañerías por inserción en calle 19 entre 26 y 24; entre calle 19 y 26; y en calle 11 entre 26 y 28. También se repararon cañerías de impulsión de 355 mm, conexiones domiciliarias de 110 mm, y un caño de impulsión de 350 mm de hierro en el Pozo N.º 6.

Paralelamente, Sameep avanzó con diversos frentes de trabajo destinados a la limpieza de cámaras y mantenimiento de redes, mejorando de manera sustancial las condiciones de higiene, salubridad y cuidado ambiental para los usuarios. En este marco, también se procedió a la colocación de tapas de hormigón faltantes, reforzando la seguridad y el correcto funcionamiento del sistema.

Periodismo365