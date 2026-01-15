Los peajes del Puente General Manuel Belgrano y de Makallé (provincia del Chaco) volvieron a quedar en el centro del debate en Chaco y Corrientes, luego de que Vialidad Nacional abriera una consulta pública para avanzar con una nueva actualización tarifaria en rutas nacionales concesionadas. De prosperar el esquema en análisis, el costo mínimo para automóviles podría alcanzar los $1.500 a lo largo de este año, profundizando el impacto en uno de los principales corredores de la región.

La eventual suba tendría un efecto inmediato en dos puntos clave para la circulación regional: el puente interprovincial que conecta Resistencia con Corrientes y el peaje ubicado sobre la Ruta Nacional Nº 16, en Makallé. En ambos casos, el incremento alcanzaría a vehículos de hasta dos ejes y una altura máxima de 2,30 metros, y se sumaría a los aumentos aplicados en diciembre pasado, cuando las tarifas pasaron de $1.000 a $1.300.

Uno de los aspectos que genera mayor inquietud entre los usuarios es que la propuesta elimina el trato diferencial para quienes utilizan TelePASE, ya que no se prevén descuentos ni distinciones frente al pago manual. Desde el organismo vial indicaron que el pedido de actualización fue realizado por la concesionaria Corredores Viales S.A., y que responde al incremento de los costos de mantenimiento, conservación y prestación de servicios en los corredores viales concesionados.

Fuente y fotos: Corrientes Hoy