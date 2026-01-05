En los estudios de CIUDAD TV, la Dra. Yanina Maza, del departamento de Enfermedades de Transmisión Vectorial, brindó recomendaciones para combatir la proliferación de mosquitos, en medio de un clima que dejó depósitos de agua por doquier, reservorios ideales para cultivarse.

Aseguró que las lluvias permanente alerta a tener mayor precaución con este tipo de elementos que se encuentran al aire libre, en las casas. “Los que dejamos en el patio, los juguetes desperdigados por el césped pueden dar lugar a pequeños reservorios de agua que le sirven al mosquito para colocar los huevos y que rápidamente emerjan las larvas”, indicó. Además, mencionó a aquellos elementos que están a resguardo de la luz solar y que no son afectados por el calor extremo: baldes, flores son lugares constantes en los que se reproduce el mosquito.

Respecto de las piletas, señaló que las de lona son particularmente más difíciles de controlare porque los químicos que se utilizan son menos agresivos que en piscinas. “Ahí tenemos que tener mayor cuidado, sobre todo cuando se colocan alejadas de la luz directa del sol lo que contribuye a darle un resguardo a las larvas de los mosquitos”.

“Las larvas son visibles, prestando un poco de atención nosotros las podemos ver y se reconocen fácil por su movimiento”, indicó. Mencionó que sus colores son variables y se alimentan de todo lo que cae, van creciendo de tamaño y se van oscureciendo.

“Una vez que nosotros las notamos hay que recambiar el agua”, apuntó. En el caso de las piscinas, comentó que hay productos especiales, larvicidas, que actúan específicamente en esta etapa, tiene que tener las mismas precauciones de uso que el resto de los químicos que se utilizan para la limpieza de las piletas: colocarlos cuando no haya nadie usándola, dejar un tiempo de reposo y luego remover para que el producto se mezcle, circule. “Con el término de los días vamos a ir viendo que las larvas mueren”, subrayó.

Sobre el Aedes Aegypti

Maza mencionó que el aedes aegypti, mosquito vector de enfermedades como el dengue, la chikungunya o el zika tiene “hábitos crepusculares”. El Aedes sale ni bien empieza a descender el sol, es su horario de mayor actividad, y su altura de vuelo lo pone en contacto con la persona que pica ya que lo hace desde la cintura hacia abajo. En este punto, se torna particularmente importante la protección personal y el uso de los repelentes, sobre todo en los niños.

Informó que no hubo un aumento en los casos de dengue, aunque sí en las notificaciones sobre pacientes que acuden a Salud Pública por algún síntoma en particular. Resaltó la importancia de acudir al médico para que se active el protocolo de bloque en la zona de residencia de ese paciente de ser necesario, “hacer las acciones en terreno para que no se extienda al resto de la comunidad”.

“Las acciones de bloque son específicas e incluye la búsqueda de más personas con síntomas en 9 manzanas alrededor del posible caso. Se solicita el ingreso a las viviendas. Es un grupo de trabajo de campo grande que pide el ingreso a las viviendas, solicita los datos de las familias y convivientes y hace una recorrida en el interior de la vivienda, en los patios, para detectar los posibles criaderos para dar las indicaciones preventivas a las familias”, precisó. Se fumiga la zona solamente en los casos que sí resultan sospechosos de alguna de las patologías que transmite este mosquito.

Fuente, multimedia y fotos: Chaco Día por Día



