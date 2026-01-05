El Quini 6 volvió a quedar vacante y el pozo acumulado ya supera los 10 mil millones de pesos.
Ninguna de las modalidades principales tuvo ganadores con seis aciertos en el sorteo de este domingo. En el Siempre Sale hubo 39 premios.
El Quini 6 volvió a quedar vacante en sus premios más importantes y el pozo acumulado ya supera los 10 mil millones de pesos. En el sorteo de este domingo 4 de enero, no se registraron ganadores con seis aciertos en las modalidades Tradicional, La Segunda ni Revancha. De este modo, el próximo sorteo, previsto para el miércoles 7 de enero, pondrá en juego un pozo total estimado en $10.400.000.000.
La modalidad Siempre Sale fue la única que tuvo ganadores importantes: 39 apostadores acertaron cinco números y se repartirán premios de algo más de 9 millones de pesos cada uno. Cinco de esos tickets fueron jugados en la provincia de Santa Fe.
Tradicional
Los números sorteados fueron 08, 09, 14, 33, 41 y 45.
El pozo de $4.331.622.251, quedó vacante.
Con cinco aciertos hubo 42 ganadores, que cobrarán $975.426.
La Segunda
Los números sorteados fueron 10, 14, 16, 32, 41 y 44.
El pozo de $1.593.468.545 quedó vacante.
Con cinco aciertos hubo 20 ganadores, que recibirán $2.048.395.
Revancha
Los números sorteados fueron 07, 08, 15, 30, 33 y 45.
El pozo de $3.025.160.055 quedó vacante.
Siempre Sale
Los números sorteados fueron 06, 19, 23, 24, 31 y 45.
Con cinco aciertos hubo 39 ganadores, que cobrarán $9.418.648 cada uno.
Pozo extra
Se registraron 175 ganadores, que recibirán $885.714 cada uno.
