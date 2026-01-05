El Quini 6 volvió a quedar vacante y el pozo acumulado ya supera los 10 mil millones de pesos.

El Quini 6 volvió a quedar vacante en sus premios más importantes y el pozo acumulado ya supera los 10 mil millones de pesos. En el sorteo de este domingo 4 de enero, no se registraron ganadores con seis aciertos en las modalidades Tradicional, La Segunda ni Revancha. De este modo, el próximo sorteo, previsto para el miércoles 7 de enero, pondrá en juego un pozo total estimado en $10.400.000.000.

La modalidad Siempre Sale fue la única que tuvo ganadores importantes: 39 apostadores acertaron cinco números y se repartirán premios de algo más de 9 millones de pesos cada uno. Cinco de esos tickets fueron jugados en la provincia de Santa Fe.

Tradicional

Los números sorteados fueron 08, 09, 14, 33, 41 y 45.

El pozo de $4.331.622.251, quedó vacante.

Con cinco aciertos hubo 42 ganadores, que cobrarán $975.426.

La Segunda

Los números sorteados fueron 10, 14, 16, 32, 41 y 44.

El pozo de $1.593.468.545 quedó vacante.

Con cinco aciertos hubo 20 ganadores, que recibirán $2.048.395.

Revancha

Los números sorteados fueron 07, 08, 15, 30, 33 y 45.

El pozo de $3.025.160.055 quedó vacante.

Siempre Sale

Los números sorteados fueron 06, 19, 23, 24, 31 y 45.

Con cinco aciertos hubo 39 ganadores, que cobrarán $9.418.648 cada uno.

Pozo extra

Se registraron 175 ganadores, que recibirán $885.714 cada uno.

Fuente y fotos: Rosario 3