El siniestro ocurrió a unos cinco kilómetros del acceso a Charata. Los ocupantes lograron salir y luego fueron asistidos.

Al arribar al lugar los efectivos, constataron que una camioneta Renault Duster había despistado y volcado, ingresando a un predio lindante a la ruta, para posteriormente incendiarse por causas que se tratan de establecer. En el vehículo se desplazaban cuatro ocupantes, quienes viajaban desde Brasil con destino a la ciudad de Santiago del Estero capital.

Las primeras averiguaciones, supieron que la conductora habría perdido el control del rodado, produciéndose el vuelco. Afortunadamente, todos los ocupantes lograron salir del vehículo por sus propios medios antes de que el mismo fuera alcanzado por el fuego.

Se solicitó la presencia de una ambulancia para el traslado de las personas lesionadas y se dio intervención a la Comisaría 2º de Charata, también se requirió la colaboración de la División Bomberos, quienes trabajaron en la extinción del incendio. En el lugar, se labran las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del hecho.

Periodismo365