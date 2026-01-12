El fallecido golpeó su cabeza contra las rocas. Algunos testigos reportaron que se encontraban pasando la tarde en la playa California Beach cuando el mar se retiró de manera inusual y dio paso a una sucesión de olas “gigantes”. El video se viralizó en las redes sociales.

Según testigos, el joven llegó a ser asistido por guardavidas quienes le practicaron ejercicios de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante 30 minutos pero no lograron salvarle la vida. “Hay una persona, un joven, un varón fallecido, aparentemente fue pujado por el agua y golpeó contra unas rocas”, declaró Fabián García, titular de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, quien informó que hay 35 personas heridas, con golpes leves.

Además, quienes se encontraban en la playa California Beach observaron cómo el agua arrastró pertenencias personales, desde bolsos hasta sombrillas y reposeras, obligando a los presentes a colaborar entre sí para evitar ser arrastrados por el mar.

Santa Clara del Mar es un balneario apacible de la costa y generalmente suele tener un mar tranquilo y ameno, por lo que esta situación tomó por sorpresa a todos. Este fenómeno también golpeó en Mar del Plata, pero de momento, se desconoce si este fenómeno tuvo lugar localidades cercanas de la Costa Atlántica.

Qué es un meteotsunami

El fenómeno fue calificado como un meteotsunami, una ola de gran tamaño generada por cambios bruscos en la atmósfera y no por actividad sísmica. Este tipo de eventos son extremadamente raros y difíciles de anticipar.

“Hay que hacer los estudios correspondientes para confirmarlo, pero todo indica que fue un meteotsunami”, señaló Fernando Oreiro, ingeniero de Mareas del Servicio de Hidrografía Naval. “Son fenómenos que se registraron en otros momentos, no es tan extraño que ocurra estas variaciones. Pero nos sorprendió que haya sido de 5 metros de altura”, agregó. Las imágenes y videos del momento en que la ola golpeó la costa se viralizaron rápidamente y muestran el pánico de los turistas, que intentaron escapar del agua y buscar refugio.

Fuente y fotos: Página/12 - Multimedia: YouTube