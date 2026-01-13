En la noche de este lunes, operarios de Trenes Argentinos lograron encarrilar los cinco vagones de una formación ferroviaria que había descarrilado en las afueras de Presidencia Roque Sáenz Peña, ocasionando la interrupción de la circulación vehicular por Ruta Nacional Nº 95 desde la madrugada de ayer.

Al solucionar el problema ferroviario, los trabajadores también dejaron libre para la circulación a la Ruta Nacional Nº 95 ya que el tren estaba obstruyendo el paso a nivel ubicado en ese sector. Paralelamente, la Policía del Chaco implementó un dispositivo de seguridad y prevención, quedando uniformados de consigna en el mencionado lugar (Servicio de Policía Adicional).

Periodismo365