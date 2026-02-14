El gremio acordó una suba del 2,9% correspondiente a enero y mantendrá el esquema de actualización automática por IPC. El bono por el Día del Bancario también se ajustó y quedó cerca de los $1,9 millones.

Según lo informado por el gremio que conduce Sergio Palazzo a nivel nacional, el salario básico inicial quedó fijado en $2.065.178,27, cifra que asciende a $2.124.876,13 al sumar la Participación en las Ganancias (ROE) correspondiente a la categoría inicial. A estos montos se suman adicionales por antigüedad, título, presentismo y otros conceptos previstos en el convenio colectivo.

En un comunicado, La Bancaria Rosario, encabezada por Sergio Rivolta, precisó que la actualización se aplica sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, normales y habituales, tanto remunerativas como no remunerativas, incluyendo adicionales convencionales y no convencionales, tomando como base los salarios de diciembre de 2025.

Ajuste automático por inflación y paritaria en marzo

El acuerdo consolida el esquema de actualización mensual en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), mecanismo que se mantendrá al menos hasta marzo, cuando las partes volverán a reunirse para evaluar la continuidad de la paritaria.

Desde el sindicato destacaron que el objetivo del esquema es sostener el poder adquisitivo de los trabajadores frente a la evolución del costo de vida. En esa línea, señalaron que la modalidad de ajustes automáticos permitió que los salarios del sector se mantengan alineados con la inflación.

Bono del Día del Bancario

El acuerdo también incluyó la actualización del bono por el Día del Bancario, que se paga cada 6 de noviembre. El monto quedó fijado en $1.894.425,01 y continuará ajustándose según la variación del IPC.

Fuente y fotos: Rosario 3