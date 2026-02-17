Con la concreción del Concurso de Ingreso para maestros de Educación Física, el pasado sábado finalizaron los actos de ofrecimiento de cargos para docentes de escuelas primarias, convocados por el Ministerio de Educación de la provincia junto a las Juntas de Clasificación de Nivel Primario, sedes Resistencia y Presidencia Roque Sáenz Peña.

El cronograma se inició el pasado 2 de febrero con los traslados definitivos, instancia en la que se cubrieron 772 cargos. Posteriormente, se desarrolló el proceso de Ingreso a la Docencia para maestros de grado, mediante el cual titularizaron 1.423 docentes, consolidando su estabilidad laboral dentro del sistema educativo provincial.





UN PASO FUNDAMENTAL PARA ALCANZAR LA ESTABILIDAD LABORAL





Desde el Ministerio de Educación destacaron que estos actos de ofrecimiento eran largamente esperados por la docencia chaqueña, ya que constituyen un paso fundamental para alcanzar la estabilidad laboral y avanzar en la carrera profesional.









Asimismo, remarcaron que los concursos forman parte de un proceso de ordenamiento del sistema educativo, orientado a fortalecer la carrera docente, garantizar la estabilidad laboral y asegurar la presencia de maestros en las aulas de toda la provincia.









En ese marco, la subsecretaria de Descentralización Educativa, Marta Fassano, expresó que la cartera educativa se encuentra “muy complacida de haber podido llevar adelante estos actos, que vienen a brindar estabilidad y seguridad a los docentes del nivel primario”, y destacó especialmente el trabajo realizado “a contrarreloj” por las Juntas de Clasificación para concretar los concursos.

