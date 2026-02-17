El lamentable suceso ocurrió el pasado jueves a la tarde en el Parque del Encuentro, ubicado en calle 28 y 9. Allí, muchos niños jugaban al fútbol cuando uno de ellos recibió patadas de un equino en la cabeza y el estómago. Fue llevado rápidamente y en estado delicado al Hospital "4 de Junio". Su madre formalizó denuncia policial en el mediodía de este martes. El drama de los caballos sueltos en la zona que lleva décadas de reclamos vecinales.

Inmediatamente fueron a ver qué había pasado y observaron al chico tendido en el suelo. Los demás menores le comentaron que eran tres caballos que comenzaron a pelear entre ellos y en un momento se fueron para donde estaba su hijo, y uno de los equino le dio una patada en la cabeza y otra patada en la parte del estómago. La denunciante dijo desconocer de quienes son los tres caballos, agregando que en el momento llamaron a la ambulancia, que minutos más tarde se hizo presente, "y de la desesperación nos olvidamos de llamar a la Policía", remarcó. Recordó que su hijo fue trasladado al Hospital "4 de Junio" donde le hicieron los estudios correspondientes, pero que el niño sigue en reposo hasta que se haga otros estudios complementarios.

Ahora la Policía busca al propietario del equino. Se dió intervención a Medicina Legal y se solicitó imágenes fílmicas a la Monitoreo Municipal. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 3 a cargo del Dr. Marcelo Soto.

