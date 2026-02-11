El Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Chaco (IPRODICH) llevó adelante una nueva entrega de ayudas técnicas, en una actividad desarrollada en la sede del organismo.

Más de 20 beneficiarios, vecinos de las localidades de Resistencia, Fontana, Barranqueras y Puerto Vilelas, recibieron estas ayudas técnicas que representan un paso concreto hacia una vida más independiente y una participación plena en la comunidad.









Desde el organismo destacaron que estas acciones forman parte de una política pública sostenida, orientada a garantizar derechos, reducir barreras y fortalecer la inclusión en todo el Chaco. “Trabajamos para que la inclusión sea una realidad en todo el Chaco, generando igualdad de oportunidades y acompañando a cada persona en su proyecto de vida”, señalaron desde IPRODICH.

Periodismo365



