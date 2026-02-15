Se trata de Hazan Silvia, tradicional firma que anunció que por la situación actual no podrá seguir produciendo. Hubo una protesta en la puerta de la planta, con apoyo de todo el arco sindical local. El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria.

Los operarios llevaron a cabo una protesta frente al establecimiento que contó con el respaldo de la CGT regional Lanús-Avellaneda, las dos CTA y las 62 Organizaciones Peronistas. El secretario general de la Asociación Obrera Textil, delegación sudoeste, Guillermo Aguilar, confirmó al medio local Política del Sur, que el cierre estaba previsto pero después de la protesta dictaron la instancia conciliatoria.

Aguilar comentó que "el dueño quiere cerrar" y aseguró que "no aprovechó las oportunidades que se le dieron". Esas posibilidades, precisó, fueron "ayuda de Provincia mediante el PREBA, que no pague cargas sociales, un crédito del Banco Provincia". "Hace 25 años que gana plata y ahora deja a todos los trabajadores en la calle", lamentó.

El dirigente gremial reveló que el propietario recurre a ciertas maniobras para no pagar lo que le corresponde a cada trabajador de la empresa. Para el sindicalista, "lo hacen para que cada trabajador termine arreglando migajas porque no puede esperar un juicio".

El titular de la AOT región sudoeste manifestó su indignación por la grave crisis que atraviesa el sector textil por la apertura indiscriminada de las importaciones: "No podemos competir con productos de China ni con la apertura indiscriminada de importaciones".

"Es la segunda fábrica que cierra en la zona, hace un mes cerró una fábrica de frazadas con 20 trabajadores y tuvimos 40 despidos en una fábrica de telas de Burzaco. Esperamos que este Gobierno cambie el rumbo de la economía y se ocupe de la producción. Queda mucha gente en la calle", concluyó. En empresa Hazan Silvia trabajan 40 empleados nucleados en la AOT y otros 10 empleados fuera de convenio.

Fuente y fotos: InfoGremiales



